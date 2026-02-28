Arisa | Esploro me stessa fino in fondo

Arisa torna a Sanremo con una performance che riflette un nuovo modo di essere, portando sul palco una versione più autentica e consapevole di sé. La cantante ha dichiarato di voler esplorare profondamente la propria interiorità, cercando di capire meglio chi è. La sua presenza si distingue per l’energia e la sincerità trasmesse, segnando un momento importante nella sua carriera musicale.

Sanremo 76 Porta al festival "Magica Favola", si è ben piazzata nella serata delle cover mentre aspetta l'uscita del nuovo disco "Foto Mosse" Arisa. Nonostante Arisa. Torna a Sanremo incarnando una versione illuminata di se stessa. Passionalità trasformata in affettività distante, carnalità sublimata, i colori sgargianti trasfusi in un bianco latte rilucente di strass. Una madonna dalle labbra turgide e rosse, quelle che meglio si sposano con l'outfit candido prescelto. Arisa è una Callas che ritorna in scena e se la gioca fino in fondo.