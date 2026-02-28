Approvato solo dalla maggioranza Strappo sul codice etico dei politici

Il Consiglio comunale di Monza ha approvato il nuovo Codice etico con il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni si sono astenute o hanno votato contro. La proposta, sostenuta dall’assessore alla Sicurezza, è passata nonostante le divisioni e senza il supporto di tutti i gruppi politici presenti. La discussione si è concentrata sulle modalità di approvazione, senza coinvolgere ulteriori interventi pubblici.

Il Consiglio comunale monzese ha approvato il nuovo Codice etico del Comune di Monza. Un documento fortemente voluto dall'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, che aveva auspicato un voto unanime, "altrimenti avrebbe poco senso". Invece è stato approvato solo dalla maggioranza in un'aula divisa da schieramenti con punti di vista completamente diversi. Il testo, già presentato il 9 febbraio e votato con emendamenti il 23, riprende e aggiorna il codice varato nel 2012 dalla giunta guidata da Roberto Scanagatti. Si tratta di un aggiornamento legato all'evoluzione normativa: una trentina di articoli suddivisi tra principi generali, relazioni interne ed esterne, divieti e norme per appaltatori.