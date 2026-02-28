Nella mattinata del 28 febbraio, a Cervaro, un’anziana donna è stata derubata della collanina mentre si trovava in strada. I malviventi sono fuggiti subito dopo aver compiuto il colpo, scatenando un tentativo di cattura da parte delle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta nel centro del paese, coinvolgendo una persona di età avanzata e alcuni sospetti in fuga.

La donna ricorrendo a un pretesto per distrarre la vittima con una mossa fulminea le ha strappato dal collo una collana in oro giallo Un episodio di microcriminalità si è verificato nella mattinata di oggi, 28 febbraio, nel comune di Cervaro (Frosinone). Intorno alle ore 10:30, una donna di 78 anni del luogo è rimasta vittima di uno scippo mentre transitava a piedi lungo Via Risorgimento. Secondo le ricostruzioni operate dalle forze dell'ordine, l'anziana è stata affiancata da un'autovettura, identificata come una Dacia. Dal veicolo è scesa una donna che, ricorrendo a un pretesto per distrarre la vittima, con una mossa fulminea le ha strappato dal collo una collana in oro giallo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Anziana aggredita e derubata per strada: arrestato un uomoÈ successo nella tarda mattinata di venerdì, in via Palmanova angolo via Don Orione, a nord-est di Milano, nel quartiere Cimiano-Crescenzago.

Una selezione di notizie su Anziana derubata.

Temi più discussi: Anziana derubata della collanina in strada, caccia ai malviventi in fuga; Umbertide, rubata collana d'oro a un pensionato con la tecnica dell'abbraccio; Bancole, anziana rapinata della catenina d'oro mentre prega sulla tomba di famiglia al cimitero.

Romano, tentano di sfilare la collanina al collo dell’anziana con la tecnica dell’abbraccio: individuate due personeDeterminante la denuncia immediata della vittima. Fermata un’auto sospetta, accertamenti con telecamere e lettura targhe ... bergamonews.it

«Scusi, non so dove andare» e gli strappa la collana d’oro: 82enne derubato con la tecnica dell'abbraccioASOLO - Gli ha messo le mani al collo, dirette verso la catenina d’oro che ha tirato fino a strapparla. Per un anziano di 82 anni, residente ad Asolo, sono attimi di terrore: ... ilgazzettino.it

Le strappano collana d'oro, anziana derubata per strada link nel primo commento - facebook.com facebook