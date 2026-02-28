Antonio Ricci ha tre figlie: Alessandra, Vittoria e Francesca. La famiglia di Ricci è molto riservata e mantiene la propria privacy lontano dall’attenzione pubblica. Le figlie vivono in modo discreto e non sono spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nessuna delle tre ha scelto di seguire pubblicamente le orme del padre nel mondo dello spettacolo.

Tre figlie, una famiglia riservatissima: scopri chi sono Alessandra, Vittoria e Francesca Ricci e cosa fanno lontano dai riflettori. Dietro uno dei programmi più longevi e iconici della televisione italiana c’è un uomo che ha fatto della satira il suo marchio di fabbrica: Antonio Ricci, mente geniale e creatore di Striscia la Notizia. Ma lontano dai riflettori, dalle battute pungenti e dai Tapiro d’Oro, esiste un lato molto più privato della sua vita: quello di padre. Insieme alla moglie Silvia Arnaud, Ricci ha avuto tre figlie, Alessandra, Vittoria e Francesca. Tre nomi che raramente finiscono sotto i riflettori, ma che nascondono storie interessanti, percorsi diversi e una riservatezza quasi d’altri tempi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Antonio Ricci, Vita Privata: Ecco Chi Sono Le Figlie!

Patty Pravo, Vita Privata: Ecco Chi Sono I 5 Ex Mariti!Scopri la vita sentimentale di Patty Pravo, tra cinque matrimoni, trigamia involontaria e storie d’amore che hanno fatto scalpore.

Chi sono Olivia e Angelica, le figlie di Fiorello e cosa fanno nella vitaFiorello è diventato nel 2006 padre di Angelica: la moglie Susanna era già madre di Olivia avuta dalla precedente relazione con Odoardo Testa.

Antonio Ricci, Vita Privata: Ecco Chi Sono Le Figlie!

Una raccolta di contenuti su Antonio Ricci.

Discussioni sull' argomento Beppe Convertini ha un compagno?/ Il conduttore fa chiarezza dopo i rumor: L'amore insegue le sue; Sanremo 2026 Elettra ‘scanza’ il marito | Non ho voglia di bombare Se mi spompa poi non canto; Arisa moglie o compagna: chi è Walter Ricci.

la Repubblica. . Ora che il piccolo Domenico non c'è più l'inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato riparte dalla più grave accusa di omicidio colposo. Il procuratore aggiunto Antonio Ricci è appena arrivato all'ospedale Monaldi. Dopo l'autopsia, scattera - facebook.com facebook

Paesi “sicuri”, #diritti incerti: la nuova architettura europea dell’ #asilo. L'articolo di Antonio Ricci. x.com