Antonello Riva ricorda il record di 46 punti segnati durante una partita, definendo il suo compagno di squadra come un

In occasione del compleanno di una delle leggende della pallacanestro italiana, ItalBasket celebra Antonello Riva ricordando un traguardo straordinario: il record di 46 punti segnati dall’ex giocatore. Il contenuto pubblicato sui canali ufficiali propone una lettura diretta di quel momento, affidata alla voce di chi l’ha vissuto in prima persona, offrendo una testimonianza ricca di memoria e contesto storico. Il messaggio di auguri richiama l’attenzione sull’record di 46 punti realizzati dall’ex atleta, evidenziando Riva come il miglior realizzatore azzurro in cento anni di storia del basket italiano. L’occasione celebra non solo una cifra singola, ma l’intera carriera di una figura di riferimento per la pallacanestro nazionale, accompagnata da un richiamo al valore della continuità e della leadership sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Antonello Riva ricorda il record di 46 punti: "Gamba, un sergente di ferro che ci teneva

"Il racconto di Cice. Memorie del sergente Rizzieri Antonello, internato militare nei lager nazisti"Il 16 aprile 2026 la Rassegna "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025-2026" ospita la presentazione del volume "Il racconto di Cice.

Battocletti e Fabbri punte di diamante a Lievin: 3000 per il record, peso da world lead. Ci sono Riva e SimonelliL’Italia si presenterà con tante punte di diamante al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito...