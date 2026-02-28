Anthropic resiste al Pentagono | niente AI militare senza limiti

Il Pentagono ha annunciato di voler sviluppare sistemi di intelligenza artificiale senza restrizioni, mentre Anthropic si oppone a questa linea. La discussione riguarda la possibilità di creare applicazioni militari avanzate e senza limiti di sicurezza. La tensione tra le istituzioni e l’azienda si fa sempre più evidente, con entrambe le parti che mantengono posizioni ferme sul tema.

Tensione ai massimi livelli tra il Pentagono e una delle aziende più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Hegseth aveva fissato una scadenza precisa: risposta definitiva entro le 17:01 di venerdì 27 febbraio. Due giorni prima aveva avvertito che, in caso di rifiuto, il Dipartimento della Difesa avrebbe annullato i contratti in essere con la società, escludendola dai futuri rapporti di collaborazione. Uno scenario che avrebbe avuto conseguenze economiche e strategiche rilevanti. A un’ora dalla scadenza, però, è arrivato un ulteriore colpo di scena. Il presidente Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth di aver ordinato a tutte le agenzie federali di interrompere immediatamente l’utilizzo degli strumenti sviluppati da Anthropic. 🔗 Leggi su Billipop.com

Il Pentagono chiede l’IA senza limiti per scopi militari: Anthropic dice noWashington – Una disputa inedita sta scuotendo il mondo della tecnologia e della difesa.

Il Pentagono contro Claude, l'AI di Anthropic

