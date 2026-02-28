Anthropic esclusa dai progetti militari USA | la decisione di Trump

L’amministrazione statunitense ha deciso di escludere Anthropic dai progetti militari, confermando la fine della collaborazione tra il governo e l’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale. La decisione, presa durante l’amministrazione Trump, si è concretizzata in poche ore e rappresenta un cambiamento netto nelle politiche militari statunitensi riguardo all’uso dell’IA.

La tensione tra l'amministrazione statunitense e Anthropic ha raggiunto il suo culmine in poche ore, segnando un precedente importante sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore militare. La rottura, come evidenziato dagli sviluppi degli ultimi giorni, non poteva avere un epilogo peggiore per l'azienda. Dopo un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente Donald Trump ha ordinato alle agenzie federali di interrompere l'utilizzo dei prodotti Anthropic, concedendo sei mesi per completare la transizione. Nel comunicato, Trump esclude di fatto la possibilità di avviare nuovi contratti con la società. A distanza di poche ore, il Pentagono ha rafforzato la posizione del governo attraverso le parole del segretario alla Difesa Pete Hegseth.