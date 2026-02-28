Anteprima Sri Lanka-Pakistan dove guardare TV live streaming notizie sulla squadra e pronostici

Sabato si gioca a Balagolla la sfida tra Sri Lanka e Pakistan, valida per le eliminazioni della Coppa del Mondo ICC T20 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming online. Le notizie sulla squadra, i pronostici e le modalità di visione sono già state diffuse, mentre le due nazionali si preparano a un match decisivo per l’accesso alle semifinali.

2026-02-27 21:14:00 Breaking news: Il Pakistan ha la possibilità di battere la Nuova Zelanda per un posto nelle semifinali della Coppa del Mondo ICC T20 2026 quando affronterà sabato l'eliminazione dello Sri Lanka a Balagolla. I giocatori di Salman Agha dovranno vincere con circa 64 punti o inseguire un bersaglio in circa 13,1 over se vogliono avanzare, secondo le permutazioni di ESPN. Queste cifre sembrano improbabili considerando la forma attuale del Pakistan, che non ha mai battuto un membro a pieno titolo nelle finali battendo per primo, anche se è riuscito nell'impresa una volta quando ha inseguito. "Dobbiamo solo fare il lavoro contro lo Sri Lanka", ha detto il capitano Salman Ali Agha a Sky Sports (tramite BBC Sport) dopo la sconfitta per due wicket contro l'Inghilterra a Pallekele martedì.