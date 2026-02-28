Ante maniglie e chiavi smarrite ‘Doors’ in scena al Piccolo

Le porte non servono a dividere. Possono spiazzare, far inciampare, aprire domande. Domani alle 16 il teatro Piccolo si riempie di ante, maniglie e chiavi smarrite con ‘Doors’, firmato da Simone Vaccari e Luca Macca, giovanissimi artisti circensi fondatori della Compagnia del Buco, inserito nel cartellone ‘Favole’. Lo spettacolo è vincitore del Premio Mirabili Awards e ha ottenuto una menzione speciale al Premio Nazionale di Teatro Ragazzi ‘Emanuele Luzzati’. "Una sorta di teatro dell’assurdo dove i protagonisti sono oggetti, porte di ogni dimensione che interagiscono con i due attori e a volte anche con il pubblico – recita la motivazione –. Tutto interpretato con impassibilità alla Buster Keaton, e con un umorismo sottile che non perde mai di vista il ritmo dello spettacolo, incalzante e preciso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

