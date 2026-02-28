Anna Billò non si vede più in TV da anni | cosa è successo dopo la proposta di matrimonio di Leonardo

Da fanpage.it 28 feb 2026

Anna Billò non appare più in televisione da diversi anni, dopo aver lasciato il suo ruolo a Sky. La giornalista è stata protagonista di un momento particolare in diretta TV, quando Leonardo le ha fatto una proposta di matrimonio. Da allora, non sono più state trasmesse sue apparizioni pubbliche o notizie sulla sua attività professionale. La sua assenza dagli schermi resta ancora oggi un dato di fatto.

