Anna Billò non si vede più in TV da anni | cosa è successo dopo la proposta di matrimonio di Leonardo

Anna Billò non appare più in televisione da diversi anni, dopo aver lasciato il suo ruolo a Sky. La giornalista è stata protagonista di un momento particolare in diretta TV, quando Leonardo le ha fatto una proposta di matrimonio. Da allora, non sono più state trasmesse sue apparizioni pubbliche o notizie sulla sua attività professionale. La sua assenza dagli schermi resta ancora oggi un dato di fatto.

Anna Billò è completamente sparita da qualche anno: cosa fa oggi la giornalista dopo la proposta di matrimonio fattale in diretta TV da Leonardo e l'addio a Sky. Leggi anche: Anna Billò: "La proposta di Leo in diretta? Mai arrossita tanto. Me l'aveva già chiesto due volte ma io..." Anna Billò: Ecco perché ho lasciato Sky, mai dire mai. Esposito mi emoziona, l'Inter vincerà