Anna Billò | La proposta di Leo in diretta? Mai arrossita tanto Me l' aveva già chiesto due volte ma io

Durante una trasmissione in diretta, Anna Billò ha commentato un episodio con Leonardo, riferendo di essere rimasta molto imbarazzata quando lui le ha fatto una proposta, che lei aveva già rifiutato due volte in passato. Nell’intervista, ha anche spiegato che ora si dedica a guardare le partite dei figli e a praticare yoga come nuove attività quotidiane.

Tre anni fa, più o meno di questi tempi. “La convinzione di lasciare Sky prendeva sempre più forza dentro di me: si trasformò in certezza prima delle semifinali di Champions fra Inter e Milan”. Così Anna Billò si disse che sì, 19 anni di video erano stati abbastanza. “A Sky erano sicuri che volessi passare a un’altra tv”. E invece: non ha cambiato idea, per ora. Una seconda vita: esagerato? “Seconda perché dettata da altri ritmi. Ho scoperto il privilegio del tempo pieno: quello che da giovane usi per raggiungere un sogno, e da moglie e madre per la tua famiglia. Tempo, spazio, desideri: tutto un po’ rosicchiato. Ritrovarmi a gestirli è stata quasi una sfida”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

