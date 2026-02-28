Andrea Bocelli gli scandali gli scontri con le femministe e le polemiche sul superospite della finale di Sanremo

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si avvicina alla conclusione con l’ultima serata in diretta su Rai 1 dal teatro Ariston. Carlo Conti e Laura Pausini sono pronti a annunciare il vincitore tra gli artisti in gara. Nel frattempo, si sono sollevate polemiche e discussioni riguardo agli scandali e agli scontri con le femministe legati agli ospiti e alle scelte della manifestazione.

Cantante dal talento sconfinato, Andrea Bocelli è un uomo che nel corso della carriera ha anche dovuto affrontare non poche polemiche e sfide La 76a edizione del Festival di Sanremo è giunta quasi al capolinea. Questa sera, infatti, in diretta da Rai 1 e dal teatro Ariston, Carlo Conti e Laura Pausini annunceranno l'artista vincitore della kermesse canora. Si sommeranno dunque i voti delle precedenti serate (esclusi quelli della serata cover) per individuare il podio che poi verrà classificato dall'insieme di un nuovo televoto. Prima di arrivare a quel punto, però, il Festival di Sanremo intratterrà comunque il pubblico grazie alla presenza di ospiti, il più atteso dei quali è Andrea Bocelli, che torna al Festival dopo quasi 7 anni.