André era un gigante noto per la sua altezza e le sue imprese nel wrestling. Da bambino evitava lo scuolabus, mentre da adulto si diceva che potesse bere più di 120 birre in una volta. I medici avevano difficoltà a somministrargli l’anestesia a causa della sua statura, e i suoi viaggi in aereo erano diventati leggenda. La sua carriera nel mondo dello sport è stata altrettanto famosa e raccontata.

André René Roussimoff venne al mondo che pesava già sei chili ma sua madre non rinunciò mai a chiamarlo Dédé. In fondo era il suo piccolo. Quanto a tutti gli altri, molti, che incontrò nella sua breve, straordinaria vita, piccolo non fu mai l’aggettivo che usarono per descrivere Dédé. A dodici anni era già alto uno e novantadue e pesava 90 chili. Arrivò a guardare il mondo dall’altezza ragguardevole di due metri e tredici centimetri, e a raggiungere i 227 chili di peso. Quando parliamo di bullismo, proviamo per un momento a immaginare la vita di Dédé Roussimoff. Per raccontare la sua storia è necessario destreggiarsi tra le storyline, le trame che gli cucirono addosso i creativi del wrestling, e le leggende che sono fiorite attorno ai quarantasei anni della sua esistenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - André, storia e miti di un gigante a cui il mondo stava stretto

