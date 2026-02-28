A Teheran, cittadini ricevono messaggi di testo che invitano ad abbandonare la città mentre si verificano lunghe code nei supermercati e alle pompe di benzina. L’attacco congiunto di Israele e degli Stati Uniti ha generato confusione e tensione tra la popolazione, che si trova a dover affrontare un clima di incertezza. La situazione è caratterizzata da una crescente preoccupazione tra gli abitanti della capitale.

Teheran, 28 febbraio 2026 - Paura e smarrimento a Teheran dopo l’attacco congiunto di Israele e Usa, mentre il governo iraniano sta invitando gli abitanti della capitale a lasciare la città, attraverso sms recapitati sui cellulari. "Tenute in conto le operazioni congiunte condotte dagli Stati Uniti e dal regime sionista (Israele) contro Teheran e alcune grandi città, dirigetevi, se possibile e mantenendo la calma, verso altre località", recita il messaggio. Prima che internet e le comunicazioni fossero interrotte "quasi totalmente", come sta segnalando in questi minuti Netblocks, l'Agi è riuscita a raccogliere alcune testimonianze dalla capitale iraniana, tra persone che hanno chiesto di rimanere anonime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Andatevene da Teheran”: sms ai cittadini del governo iraniano. Ed è caos: code nei supermercati e per la benzina

Leggi anche: Prenestino senz’acqua, caos e disagi: code alle autobotti, supermercati presi d’assalto: “Taniche finite”

Furti nei supermercati, arrestati tre cittadini romeniNel pomeriggio del 12 febbraio una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, impegnata in un servizio in abiti civili finalizzato alla...