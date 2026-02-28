Sulla sponda emiliana, la squadra si prepara alla partita di oggi con attenzione, dopo aver ottenuto un pareggio e una vittoria nelle ultime tre giornate sotto la guida di Lorenzo Rubinacci, subentrato a Davide Dionigi. Rubinacci ha sottolineato l’importanza di dare il massimo in queste partite, ritenendo che la sfida contro lo Spezia sarà decisiva per la classifica della Reggiana.

"A Spezia dovremo fare una gara importantissima per la nostra classifica". Così il tecnico della Reggiana Lorenzo Rubinacci, alla guida della formazione granata da tre giornate (una vittoria e due pareggi il suo bilancio), subentrato a Davide Dionigi. Il tecnico degli emiliani ha spronato la sua truppa a dare il massimo in uno scontro diretto fondamentale: "I giocatori devono tirare fuori tutto quello che hanno. Troveremo un bellissimo ambiente e una squadra composta da giocatori di qualità, ma noi cercheremo di essere più bravi. Non faremo una partita per non perdere, significherebbe aver già perso. Il mio obiettivo è quello di salvare la Reggiana, anche se sono consapevole che sarà un percorso difficilissimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Anche sulla sponda emiliana si guarda alla sfida odierna con attenzione. Granata rivitalizzati dalla cura-Rubinacci: "In queste partite necessario dare il massimo»

