Anche le pizzerie premiate nel mirino dei controlli Asl | a San Pasquale sequestrati alimenti non tracciati

Le autorità sanitarie hanno effettuato controlli in alcuni locali di Chiaia, nel quartiere di San Pasquale. Durante le verifiche sono stati sequestrati 25 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e sono stati riscontrati casi di alcol servito a un minorenne. Anche alcune pizzerie premiate sono finite sotto sorveglianza a causa di irregolarità alimentari.

