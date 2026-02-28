Amministrative Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar | Campo largo? Segreterie al lavoro

Oggi si tiene a Salerno l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale. Alla cerimonia partecipa un rappresentante di spicco, che sottolinea l’importanza di mantenere un rapporto di collaborazione tra le istituzioni, rispettando le rispettive autonomie. La giornata vede anche l’impegno delle segreterie che sono al lavoro per l’organizzazione dell’evento.

"Oggi è un giorno importante perché c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar e io ci tengo molto alla leale collaborazione tra le istituzioni, ognuno per il proprio ruolo, ognuno per la propria indipendenza, ma è giusto sempre avere una reale collaborazione istituzionalmente corretta".

Inaugurazione anno giudiziario del Tar, Battaglia: "Sinergie per l’affermazione del valore della legalità"Il sindaco facente funzioni presente all’inaugurazione, si unisce alla presidente Criscenti per ricordare il consigliere Siracusa, il presidente...

Amministrative Salerno, Campo largo vicino a De LucaTempo di lettura: 2 minutiIl campo largo sosterrà Vincenzo De Luca alle prossime elezioni comunali a Salerno.

Vincenzo De Luca, piano per tornare sindaco a Salerno: 6 liste, niente PD, dentro Socialisti e qualche VerdeA Salerno il Pd resta sospeso tra alleanza e rottura con De Luca, pronto a correre senza i Dem mentre il centrosinistra costruisce una coalizione alternativa ... fanpage.it

De Luca candidato sindaco a Salerno, strappo nel PdDe Luca candidato sindaco a Salerno per il voto del 24-25 maggio: tensioni nel Pd e scontro con Fico sulle partecipate. stylo24.it

In vista delle prossime elezioni amministrative, rimane un clima di tensione nel dibattito molfettese per comprendere schieramenti, coalizioni e candidati per il voto di fine... Leggi l'articolo - facebook.com facebook