Amichevole di basket | Treviso contro Trento esordio per Croswell

Nello scorso incontro di basket, la Dolomiti Energia Trentino ha affrontato Nutribullet Treviso in uno scrimmage disputato alla palestra. La partita è stata la prima occasione per Croswell di esordire con la nuova squadra dopo la pausa. La sfida ha coinvolto le due formazioni in un test importante prima dell’inizio della stagione ufficiale.

dopo una breve pausa, la Dolomiti Energia Trentino tornerà a misurarsi sul campo in uno scrimmage decisivo contro Nutribullet Treviso, disputato presso la palestra dell’istituto Florence Nightingale di Castelfranco Veneto. l’obiettivo è ritrovare ritmo e concentrazione in vista di un finale di stagione particolarmente intenso, che comprende l’avvio della postseason di eurocup e le ultime nove sfide della regular season di lba. la squadra allenata da massimo cancellieri occupa attualmente la settima posizione, con due punti di vantaggio su udine e cremona e con un margine di quaranta conclusioni rispetto alla zona retrocessione. l’impegno... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Treviso Basket a un passo CroswellNel contesto della stagione di Treviso Basket si procede verso un innesto che possa offrire una risposta immediata in chiave salvezza.

Croswell: "Rimbalzi e difesa" per Treviso Basket, fiducia in FaggianArriva in Nutribullet Treviso un elemento chiave con obiettivi chiari: aumentare la presenza sotto canestro, migliorare i rimbalzi e rafforzare la...

Treviso ritrova il campo e accende i riflettori sul debutto di Ed CroswellL’amichevole di questa sera alle 19.30 alla Palestra Nightingale di Castelfranco Veneto contro la Dolomiti Energia Trentino rappresenta un passaggio importante per la Nutribullet Treviso ... pianetabasket.com

Amichevole di lusso al Nightingale di Castelfranco Veneto, c'è Treviso vs TrentoSi rinnova la tradizione dei grandi appuntamenti di pallacanestro a Castelfranco Veneto: sabato 28 febbraio, con inizio alle 19.30, la palestra dell'Istituto ... pianetabasket.com

