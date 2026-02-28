La Rai ha riacquisito i diritti televisivi in chiaro per l’America’s Cup, dopo averli affidati ai canali Mediaset nell’ultima edizione. La 38a edizione della competizione velica più nota al mondo sarà trasmessa sui canali pubblici, includendo anche le gare della Louis Vuitton Cup, la serie di selezione per il challenger. La trasmissione si concentrerà su tutto il programma legato alla manifestazione.

Dopo un’edizione trasmessa dai canali Mediaset, la Rai torna a irradiare l’America’s Cup. Lo farà per la 38a edizione della più famosa competizione velica al mondo, oltre che naturalmente anche per tutto il complesso di selezione legato alla Louis Vuitton Cup (Challenger Selection Series). L’accordo è stato annunciato in coabitazione dalla stessa Rai e dall’America’s Cup Partnership, e comprende anche le regate di Youth America’s Cup e Women’s America’s Cup. Sia l’una che l’altra competizione sono in programma a Napoli nel 2027, mentre la Coppa delle Cento Ghinee verrà assegnata sempre nella città partenopea tra il 10 e il 18 luglio dell’anno appena citato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup, tornano alla Rai i diritti tv in chiaro

Vela America’s Cup 2027 a Napoli, Rai ottiene i diritti TV esclusivi in chiaroLa Rai trasmetterà in esclusiva in chiaro la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, Youth e Women’s America’s Cup fino alla finale di Napoli 2027.

America’s Cup sulla Rai, la competizione in diretta in chiaroL’America’s Cup Partnership (ACP) “è lieta di annunciare che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38/a America’s Cup sono stati...

Una raccolta di contenuti su America.

Temi più discussi: Alla Rai i diritti media italiani della Louis Vuitton 38ª America's Cup di Napoli 2027, e preliminari - Saily; America’s Cup: Luna Rossa vola, Alinghi costruisce il futuro. Il conto alla rovescia per le Preliminary è iniziato; Dal mondiale di calcio all'America's Cup, botta e risposta sui diritti tv; America’s Cup Procura indaga sui lavori in corso a Bagnoli: sopralluogo di cinque pm.

America’s Cup, tornano alla Rai i diritti tv in chiaroDopo un'edizione trasmessa dai canali Mediaset, la Rai torna a irradiare l'America's Cup. Lo farà per la 38a edizione della più famosa competizione velica ... oasport.it

America's Cup: assegnati alla Rai i diritti per l'ItaliaL'America's Cup Partnership ha annunciato di aver assegnato in esclusiva alla Rai i diritti media in chiaro per l'Italia della Louis Vuitton 38/a America's Cup. (ANSA) ... ansa.it

Il nuovo protocollo entrerà in vigore dal mondiale in America Cosa ne pensate ©Image Photo Agency #calcio #football #var - facebook.com facebook

A lungo inviato negli Usa, in Medio Oriente, Russia e America Latina, Gianni Riotta sceglie ora la narrativa epica, in un romanzo dove il lettore ritroverà politica, conflitti e amori del nostro tempo, in una trasfigurazione letteraria divertita e commossa. Ora in preo x.com