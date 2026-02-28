Amadeus in vista del derby | Col Milan puoi anche pareggiare ma non devi perdere

Il presentatore e tifoso dell'Inter ha commentato il prossimo derby, sottolineando che con il Milan si può anche pareggiare ma perdere non è ammesso. La sua opinione è stata riportata da Tuttosport, che ha intervistato Amadeus in vista della partita. Le sue parole si concentrano sulla necessità di evitare sconfitte e mantenere alta la concentrazione, senza entrare nel merito di altre questioni.

Tuttosport ha intervistato il presentatore Amadeus noto tifoso dell'Inter. Nelle sue parole spazio anche al Milan e in particolare al derby in programma la prossima settimana. Ecco gli estratti: "Derby? Prima c’è il Genoa, una bella squadra, allenata bene da De Rossi, servirà un partitone per vincere. Da tifoso dico che mezzo scudetto, con 10 punti di vantaggio, ce l’hai cucito sul petto. Sono assolutamente fiducioso che tutti all’Inter siano in grado di gestire questo super vantaggio". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, come sono andati i colpi estivi? Ecco i numeri dei 'nuovi' arrivati>>> Amadeus continua: "Col Milan puoi anche pareggiare, ma non devi perdere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

