L’Italia si conferma protagonista a St. Moritz, con Verena Hofer che si aggiudica il terzo posto nella tappa di Coppa del Mondo di slittino. La gara si è svolta sulla pista svizzera, attirando l’attenzione degli appassionati. Sandra Robatscher, invece, non è riuscita a salire sul podio, vedendo sfumare il sogno di una posizione migliore durante la competizione.

Italia che continua ad esaltarsi nella tappa della Coppa del Mondo di slittino in quel di St. Moritz. In Svizzera arriva il podio timbrato Verena Hofer, che riscatta il legno olimpico agguantando la terza top-3 della stagione. A vincere è la campionessa olimpica in carica Julia Taubitz, che torna in vetta alla classifica di Coppa: rimonta clamorosa, timbrando anche il record della pista, dall’ottava piazza, chiudendo con il crono di 1:48.144. Battuta la connazionale Merle Fraebel di 121 millesimi, che conserva la seconda piazza ottenuta nella prima run. Come detto terza è Hofer che recupera una posizione nella seconda run e termina la prova a 225 millesimi dalla vincitrice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Altro podio per l’Italia a St. Moritz! Verena Hofer terza, sfuma il sogno di Sandra Robatscher

