Il direttore del Foglio ha analizzato in tre passaggi la divisione tra le nazioni di fronte alla crisi iraniana. La fiera contro l’Iran si svolge in un clima di tensione crescente, con diversi paesi che adottano posizioni divergenti. La discussione si concentra sulle strategie adottate e sulle possibili conseguenze di questa frattura internazionale. Questa analisi mira a chiarire i punti chiave della situazione attuale.

Il direttore del Foglio Claudio Cerasa ha provato ad analizzare in tre passaggi la linea che oggi divide la comunità internazionale di fronte alla crisi iraniana. Non una semplice contrapposizione diplomatica, ma una frattura più profonda: terrore o alternative. Nel primo passaggio Cerasa parte da un elemento politico non scontato: "Uno dei leader più ostili a Trump, Carney, spiega perché l’operazione contro l’Iran aiuta a promuovere le libertà (non solo in Iran). Perché l’Iran sostiene il terrorismo, è la principale fonte di instabilità in Medio Oriente, il suo programma nucleare è una minaccia per tutti". Il punto non è la convergenza con Washington, ma il fatto che anche un leader distante dall’attuale amministrazione americana riconosca l’Iran come nodo sistemico di destabilizzazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

