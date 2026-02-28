Allegri su Jashari | E’ diverso da Rabiot E’ cresciuto molto Ecco le sue caratteristiche

Da pianetamilan.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore ha commentato le caratteristiche di Jashari, sottolineando che è diverso da Rabiot e che è cresciuto notevolmente. Ha spiegato quali sono le sue qualità e ha evidenziato il suo sviluppo recente. La conferenza stampa si è concentrata su queste differenze tra i due giocatori e sul percorso di crescita del giovane.

Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della partita. L'allenatore ha parlato anche di Jashari dall'estratto delle sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri su jashari e8217 diverso da rabiot e8217 cresciuto molto ecco le sue caratteristiche
© Pianetamilan.it - Allegri su Jashari: “E’ diverso da Rabiot. E’ cresciuto molto. Ecco le sue caratteristiche”

Ordine su Milan-Como: “Rabiot? A Milanello nessuno con le sue caratteristiche”. ‘Rivelazione’ su Fofana"Sono due le prove più impegnative che attendono stasera il Milan tornato a San Siro dopo le sei trasferte affrontate durante le ultime settimane".

Milan, partita difficile per Jashari. Allegri spiega le sue difficoltà svelando un retroscena su ModricAl termine del match Fiorentina-Milan, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stato intervistato ai microfoni di DAZN.

Contenuti e approfondimenti su Allegri.

Temi più discussi: Jashari e l'apprendistato con Modric, il Milan gongola. Si, è l'acquisto giusto; Milan, Jashari: Mi sento al 100%, Allegri è molto importante per noi e sa cosa serve per vincere; Milan, Allegri rilancia Jashari: rivoluzione in regia; Milan, è arrivato il momento di Jashari. Le novità sul rientro di Gimenez.

Allegri su Jashari: Ottimo acquisto, è cresciuto tantoAlla vigilia della sfida contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa di Ardon Jashari:  Su Rabiot e Jashari: Sono giocatori con ... milannews.it

allegri su jashari eJashari e il Milan: Su Allegri, l’arrivo a Milanello e la Champions…Ardon Jashari, mediano del Milan acquistato dal Brugge in estate, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di Allegri e della Champions ... europacalcio.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.