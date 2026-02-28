Allegri su Jashari | E’ diverso da Rabiot E’ cresciuto molto Ecco le sue caratteristiche
Prima della partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore ha commentato le caratteristiche di Jashari, sottolineando che è diverso da Rabiot e che è cresciuto notevolmente. Ha spiegato quali sono le sue qualità e ha evidenziato il suo sviluppo recente. La conferenza stampa si è concentrata su queste differenze tra i due giocatori e sul percorso di crescita del giovane.
Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della partita. L'allenatore ha parlato anche di Jashari dall'estratto delle sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ordine su Milan-Como: “Rabiot? A Milanello nessuno con le sue caratteristiche”. ‘Rivelazione’ su Fofana"Sono due le prove più impegnative che attendono stasera il Milan tornato a San Siro dopo le sei trasferte affrontate durante le ultime settimane".
Milan, partita difficile per Jashari. Allegri spiega le sue difficoltà svelando un retroscena su ModricAl termine del match Fiorentina-Milan, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stato intervistato ai microfoni di DAZN.
Contenuti e approfondimenti su Allegri.
Temi più discussi: Jashari e l'apprendistato con Modric, il Milan gongola. Si, è l'acquisto giusto; Milan, Jashari: Mi sento al 100%, Allegri è molto importante per noi e sa cosa serve per vincere; Milan, Allegri rilancia Jashari: rivoluzione in regia; Milan, è arrivato il momento di Jashari. Le novità sul rientro di Gimenez.
Allegri su Jashari: Ottimo acquisto, è cresciuto tantoAlla vigilia della sfida contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa di Ardon Jashari: Su Rabiot e Jashari: Sono giocatori con ... milannews.it
Jashari e il Milan: Su Allegri, l’arrivo a Milanello e la Champions…Ardon Jashari, mediano del Milan acquistato dal Brugge in estate, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di Allegri e della Champions ... europacalcio.it
«ALLEGRI AVVISA IL MILAN: "BASTA CONTRACCOLPI, ORA INIZIA LA DISCESA!" GABBIA SALTA LA CREMONESE, GIMÉNEZ TORNA IN GRUPPO!» #Allegri #Milan #CremoneseMilan #Gimenez #Gabbia #Fullkrug #SerieA - facebook.com facebook
« » La lotta Champions, la situazione infortuni e quelle voci di un addio a fine anno: le parole di Allegri in conferenza #cremonesemilan #milanpress x.com