Allegri su Jashari | E’ diverso da Rabiot E’ cresciuto molto Ecco le sue caratteristiche

Prima della partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore ha commentato le caratteristiche di Jashari, sottolineando che è diverso da Rabiot e che è cresciuto notevolmente. Ha spiegato quali sono le sue qualità e ha evidenziato il suo sviluppo recente. La conferenza stampa si è concentrata su queste differenze tra i due giocatori e sul percorso di crescita del giovane.