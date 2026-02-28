Allegri | Mi è piaciuta Per sempre di Sal Da Vinci Con la società ci confrontiamo è normale avere punti di vista diversi

Domani alle 12:30 si terrà la partita tra Cremonese e Milan. Alla vigilia del match, l’allenatore del Milan ha parlato con i giornalisti, commentando anche il suo gradimento per la canzone “Per sempre” di Sal Da Vinci. Ha inoltre spiegato che con la società ci sono confronti normali e che può capitare di avere punti di vista diversi.

In conferenza: "Ci sono pro e contro per il Var a chiamata. Va studiata, non è che possiamo fare cose buttate lì. Siamo la squadra che pressa meno in Europa? Non c'è un metodo unico per vincere nel calcio." Cm Como 15012026 - campionato di calcio Serie A Como-Milan foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Domani alle 12:30 si giocherà Cremonese-Milan e, alla viglia del match, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha risposto alle domande di diversi giornalisti. Ecco le sue parole: “A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Marzo, aprile e maggio si decide il campionato, i posti Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sanremo 2026, Sal Da Vinci in gara con Per sempre sìSal Da Vinci sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo Per sempre sì .

