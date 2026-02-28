All’Ars riformano la dirigenza | merito a parole fedeltà nei fatti
All’Ars è in corso una riforma della dirigenza che coinvolge cambiamenti nelle posizioni di vertice e nelle nomine. Le parole usate per descrivere il processo sono “riordino” e “modernizzazione”, ma i fatti mostrano come la fedeltà politica continui a influenzare le scelte di carriera pubblica, mantenendo inalterato un sistema basato sulla prossimità tra istituzioni e politica.
C'è un momento, nella vita delle istituzioni, in cui il lessico diventa un paravento. Si parla di "riordino" e "modernizzazione", mentre resta intatto il principio non scritto che regola troppe carriere pubbliche: la prossimità politica come misura dell'affidabilità. All'Assemblea Regionale.
