All’Ars riformano la dirigenza | merito a parole fedeltà nei fatti

All’Ars è in corso una riforma della dirigenza che coinvolge cambiamenti nelle posizioni di vertice e nelle nomine. Le parole usate per descrivere il processo sono “riordino” e “modernizzazione”, ma i fatti mostrano come la fedeltà politica continui a influenzare le scelte di carriera pubblica, mantenendo inalterato un sistema basato sulla prossimità tra istituzioni e politica.