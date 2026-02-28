Allarme furti incontro in Comune | più telecamere

Nella periferia osimana si registra un incremento di furti, con un recente episodio avvenuto in un’abitazione di San Sabino, dove i ladri sono entrati durante la notte. Due notti fa, i malviventi sono tornati anche in via Flaminia II, una zona già colpita in passato, narcotizzando gli anziani proprietari che non si sono accorti di nulla. Per rispondere a questa situazione, è stato convocato un incontro in Comune per discutere dell’aumento di furti e dell’installazione di più telecamere di sorveglianza.

Non si ferma la scia di furti che interessa la periferia osimana. Due notti fa i ladri hanno agito in un’abitazione di San Sabino, battendo di nuovo via Flaminia II, già "visitata" da malviventi senza scrupoli che hanno narcotizzato gli anziani proprietari che non si sono accorti di nulla. Sono entrati in un appartamento di un condominio. Poi sono stati all’Abbadia, sono riusciti a entrare al piano terra di una villetta. In entrambi i casi i proprietari non erano all’interno. Rincasando hanno trovato le abitazioni nel caos. Magro in tutti i casi il bottino, pochi gioielli, oro. Grave la scia di danni appunto che gli autori di furti hanno lasciato dietro di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

