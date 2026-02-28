Allaccio abusivo ad un contatore ' pezzotto' per caricarsi auto ed e-bike in casa | denunciato

Un uomo di 45 anni è stato denunciato a San Marco Evangelista per aver allacciato illegalmente un contatore

E' stato sorpreso mentre caricava auto ed e-bike nel giardino della propria villa a San Marco Evangelista, il proprietario 45enne che è stato denunciato per furto di energia elettrica.L'attività di indagine è nata da una anomalia riscontrata dagli operatori dell'Enel che hanno evidenziato degli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

