alla pop bari oltre 1 miliardo pagato dagli azionisti col sangue

È ripreso ieri - con l’inizio della requisitoria del procuratore capo della Repubblica del tribunale del capoluogo pugliese Roberto Rossi - davanti al tribunale di Bari il processo a carico di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex vicedirettore generale della Banca popolare di Bari, imputati per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. Entrambi furono sottoposti agli arresti domiciliari il 31 gennaio del 2020. In un’intercettazione agli atti dell’inchiesta, ricordata ieri in aula dal procuratore, Marco Jacobini aveva detto al figlio Gianluca: «La banca sei tu». «Un crac da 1 miliardo e 144 milioni di euro, una situazione di tale sfascio che ha ingannato tutti», ha ricordato Rossi all’esordio, e in particolare «tutti i cittadini che hanno versato soldi nelle azioni». 🔗 Leggi su Laverita.info

Popolare di Bari, l'accusa: «Dagli azionisti oltre un miliardo, banca gestita come una masseria»

Marco e Gianluca Jacobini avrebbero sistematicamente nascosto la reale situazione della Banca Popolare di Bari tanto agli azionisti-risparmiatori quanto alla Banca d’Italia, facendo apparire una situazione florida quasi invece c’erano 715 milioni di crediti or - facebook.com facebook