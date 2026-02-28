Alimenti si apre Fase 2 lotta allo spreco dopo Legge Gadda verso il 2030

Da oggi prende il via la seconda fase della lotta allo spreco alimentare, con l’applicazione della Legge Gadda. Le nuove misure puntano a integrare strumenti digitali e politiche pubbliche per ridurre gli sprechi lungo tutta la filiera alimentare. L’obiettivo è arrivare al 2030 con risultati più concreti e misurabili, coinvolgendo vari attori tra cui enti pubblici, aziende e associazioni.

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole", è il titolo del convegno che si terrà martedì 3 marzo alle 11,30 presso la sala stampa della Camera dei Deputati, promosso da PlanEat su iniziativa dell'onorevole Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura e prima firmataria della Legge 1662016 antispreco. A dieci anni dall'approvazione della Legge Gadda, l'incontro intende aprire una riflessione sulla "fase 2" delle politiche contro lo spreco alimentare, spostando il focus dalla gestione delle eccedenze alla prevenzione a monte, in particolare nei servizi di ristorazione scolastica e collettiva.