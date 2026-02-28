Alimenti irregolari in una panineria del centro | multato il titolare

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, con il supporto del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, hanno effettuato un’ispezione presso una panineria nel centro della città, vicino a via Plebiscito. Durante i controlli, sono stati trovati alimenti irregolari e il titolare dell’attività è stato multato. L’intervento rientra in un’operazione di controllo sulla sicurezza alimentare.

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, con il supporto del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, hanno effettuato un'ispezione presso una panineria situata nei pressi di via Plebiscito. L'attività, riconducibile a un uomo di 48 anni residente a Catania, è stata sottoposta a.