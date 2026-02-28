Ali Khamenei è stato ucciso

Lo scorso aggiornamento, si è diffusa la notizia che Ali Khamenei, leader politico, religioso e militare dell’Iran, sia stato ucciso. La conferma è arrivata da fonti ufficiali e da dichiarazioni di figure pubbliche. L'evento ha suscitato grande attenzione a livello internazionale, con ripercussioni su vari settori. Al momento, non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla dinamica o sulle circostanze dell’accaduto.

Lo ha confermato Trump: il capo politico, religioso e militare dell’Iran era il principale obiettivo di Israele e Stati Uniti Ali Khamenei, il capo politico, religioso e militare dell’Iran, è stato ucciso sabato nel primo giorno di guerra degli Stati Uniti e di Israele contro il regime iraniano. La notizia è stata confermata dal presidente statunitense Donald Trump con un post sul suo social network Truth. Sia per il governo statunitense che per quello israeliano l’uccisione di Khamenei era il primo obiettivo della guerra, necessario per ottenere lo scopo dichiarato, cioè rovesciare il regime iraniano. Per l’Iran è un colpo durissimo: Khamenei era la Guida suprema dal 1989, quando succedette a Ruhollah Khomeini, leader della rivoluzione del 1979 e fondatore della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Attacco all'Iran, Israele conferma: Ali Khamenei «è stato eliminato»Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato ai media nazionali che Ali Khamenei «è stato eliminato» .

Iran, ucciso Ali Khamenei: recuperato il corpo della guida suprema del regimeLa Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sarebbe stata uccisa nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran e che, come confermato da Canale...

Iranian Supreme Leader Ali Khamenei was killed in an Israeli strike Saturday

Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran dato per morto nell'attacco Israele-UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran dato per morto nell'attacco Israele-Usa ... tg24.sky.it

L'ayatollah Ali Khamenei è mortoIl suo corpo è stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran, colpito oggi dagli attacchi di Israele e Stati Uniti. Chi era la guida suprema del regime di Teheran ... ilfoglio.it

L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso negli attacchi israeliano-americani contro l’Iran. La foto del suo corpo è stata mostrata a Netanyahu e a Teheran, appresa la notizia, alcune persone applaudono dalle finestre mentre i missili iraniani colpiscono Israele e - facebook.com facebook

L’ayatollah Ali Khamenei era il dittatore più longevo al potere del mondo, fino alla bomba che lo ha ucciso oggi. Era il responsabile di una lunga serie di atrocità contro gli iraniani, contro i siriani, prima che contro gli israeliani o gli americani. La più sanguinosa x.com