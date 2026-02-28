Ali Khamenei è morto

Media indipendenti come Iran International, con sede a Londra, riportano che Ali Khamenei è stato ucciso durante un attacco portato avanti oggi da Stati Uniti e Israele a Teheran. In città, alcune persone sono uscite alle finestre per applaudire l’evento, mentre altre attendono ulteriori sviluppi sulla situazione. La notizia ha generato reazioni diverse tra la popolazione locale.

Media indipendenti come Iran International, che è una testata basata a Londra, riportano che Ali Khamenei è stato ucciso durante l’attacco di Stati Uniti e Israele oggi: a Teheran la gente sta applaudendo alle finestre per celebrare l’evento. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaei Baghaei, ha dichiarato oggi di non avere nulla da dire al riguardo. L’Idf conferma che Khamenei è morto. Il portavoce dell’Esercito israeliano ha confermato l’uccisione del capo dell’Ufficio della Guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Un giornalista di Fox News, citando un funzionario statunitense, ha dichiarato che gli Stati Uniti ritengono che Khamenei e 5-10 alti leader iraniani siano stati uccisi durante il primo attacco israeliano contro il loro complesso a Teheran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Reuters: líder supremo do Irã, Ali Khamenei, está morto

Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran dato per morto nell'attacco Israele-UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran dato per morto nell'attacco Israele-Usa ... tg24.sky.it

Iran, è morto l'Ayatollah Khamenei. Recuperato il corpo dopo l'attacco di Usa e IsraeleIl corpo di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano, è stato ritrovato. Lo riferisce ... iltempo.it

L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso negli attacchi israeliano-americani contro l’Iran. La foto del suo corpo è stata mostrata a Netanyahu e a Teheran, appresa la notizia, alcune persone applaudono dalle finestre mentre i missili iraniani colpiscono Israele e - facebook.com facebook

L’ayatollah Ali Khamenei era il dittatore più longevo al potere del mondo, fino alla bomba che lo ha ucciso oggi. Era il responsabile di una lunga serie di atrocità contro gli iraniani, contro i siriani, prima che contro gli israeliani o gli americani. La più sanguinosa x.com