Nell'ultima serata di Sanremo, Carlo Conti ha aperto il palco ricordando la crisi in Medio Oriente, affermando che non si può ignorare quanto sta accadendo. La serata si svolge con l'attenzione rivolta anche ai fatti internazionali, mentre i cantanti si esibiscono sul palco. La manifestazione musicale si conclude con l'intervento di Conti, che sottolinea l'importanza di non perdere di vista le vicende globali.

"Non possiamo ignorare quello che sta succedendo". Lo ha detto Carlo Conti, in apertura della serata finale del festival di Sanremo "Non possiamo ignorare quello che sta succedendo". Lo ha detto Carlo Conti, in apertura della serata finale del festival di Sanremo, riferendosi alla crisi in Medio Oriente. "Ogni guerra - aggiunge - colpisce soprattutto i bambini. Vorremmo che da Sanremo si alzasse l'impegno per proteggere i bambini soprattutto nelle zone di guerra". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Al via l'ultima serata di Sanremo, l'appello di Conti sulla crisi in Medio Oriente

