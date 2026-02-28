In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Sezione di Pisa del Club Alpino Italiano organizza un evento dedicato alle donne e ai rifugi italiani. Si tratta di un viaggio biografico che ripercorre storie e esperienze legate ai rifugi e bivacchi sparsi sul territorio nazionale. L’appuntamento si inserisce nel programma di celebrazione del centenario del club e mira a mettere in luce aspetti sociali e storici di questa realtà.

Pisa, 28 febbraio 2026 - In occasione della Giornata Internazionale della Donna e nel cuore di un anno straordinario per il Club Alpino Italiano, la Sezione di Pisa celebra il proprio centenario con un appuntamento culturale di profondo rilievo sociale e narrativo. Il prossimo 3 marzo, nella sede in Corte Sanac 40 sarà ospitato un incontro dedicato alla riscoperta della montagna attraverso lo sguardo femminile, un universo spesso rimasto ai margini della storiografia ufficiale dell'alpinismo. Protagonista della serata sarà Simonetta Radice, giornalista, consulente di comunicazione e fondatrice nel 2019 della casa editrice Monterosa Edizioni. Radice presenterà al pubblico il suo progetto editoriale più ambizioso e identitario, la collana Le Rose Selvatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Cai un viaggio biografico tra i rifugi e i bivacchi italiani dedicati alle donne

Napoli sotterranea: la Galleria Borbonica riemerge, un viaggio tra storia, ingegneria e rifugi segreti dell’Ottocento.Napoli Svela la Galleria Borbonica: Un Viaggio nel Tempo tra Tunnel, Cisterne e Rifugi Antiaerei Sotto le strade affollate di Napoli, un complesso di...

Cantanti italiani e Disney: un viaggio tra musica e sogniNel corso degli anni i classici Disney ci hanno regalato storie indimenticabili e personaggi unici, ma anche canzoni entrate a far parte...

Tutto quello che riguarda Cai.

Temi più discussi: Il viaggio segreto delle linci europee a caccia di partner; Cai Calco presenta BergFilm – Il Cinema 'in' montagna: un viaggio nella storia del film alpino; Giacomo Longo è partito per il Sentiero del CAI: lo accompagnamo nel nostro diario radiofonico. Audio; Rassegna CAI 'Terre Alte 2026', appuntamento con il film ‘Steps’ - FoggiaToday.

Al Cai un viaggio biografico tra i rifugi e i bivacchi italiani dedicati alle donneMartedì 3 marzo, alla sede Cai in Corte Sanac 40 sarà presentato il libro Dove è il mio cuore. Viaggio biografico tra i rifugi e i bivacchi italiani dedicati alle donne Pisa, 28 febbraio 2026 - In ... lanazione.it

Cai Calco presenta BergFilm – Il Cinema ‘in’ montagna: un viaggio nella storia del film alpinoCALCO – Il CAI Calco propone un viaggio nella storia del cinema di montagna con BergFilm – Il Cinema ‘in’ montagna , ciclo di tre serate in programma venerdì 6, 13 e 20 marzo alle ore 21.00 nella ... lecconotizie.com

Domani Sabato 30 persone corso CAI Cascate di Colfosco Lujanta Pisciadu,Solo per pochi,Spada di Damocle,Onda su onda - facebook.com facebook