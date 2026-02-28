Al Bellini dentro casa Priore tra ragù crisi familiare e amore

Al Teatro Bellini si è svolta la prima di “Sabato, domenica e lunedì”, una commedia che vede sul palco la presenza di un cast di attori noti. La rappresentazione si è svolta all’interno della casa Priore, dove si è consumata una scena che ha coinvolto anche momenti di discussione tra i personaggi, tra ragù e tensioni familiari. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e critica.

La commedia, presentata per la prima volta nel 1959 al Teatro Quirino, appartiene a quella drammaturgia capace di trasformare il palcoscenico in laboratorio umano, dove l’attore diventa specchio sociale e la famiglia microscopio morale. La regia di Luca De Fusco sceglie una via di limpida fedeltà: nessuna forzatura modernizzante, ma un ascolto rispettoso delle risonanze interne del testo. Ne deriva un congegno teatrale che respira con naturalezza, affidando il conflitto non a effetti esteriori bensì al battito emotivo degli interpreti. In tal modo il pranzo domestico, nella casa dei Priore, nucleo drammaturgico dell’opera, si eleva a paradigma antropologico: la tavola come tribunale affettivo, la cucina come officina delle relazioni, il ragù come allegoria del tempo necessario a comprendere l’altro. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Bellini dentro casa Priore tra ragù, crisi familiare e amore Leggi anche: Storie al bivio, Patrizia Rossetti e l’amore ritrovato con Marco Antonio Bellini Leggi anche: Il Ragu? Day targato Casa Surace a Sala Consilina con Lino Banfi Una raccolta di contenuti su Bellini. Discussioni sull' argomento Claudio Di Palma: Grazie a Eduardo ho scelto di fare teatro nella vita; Al Bellini un Eduardo vivo e contemporaneo: magistrali Saponangelo e Di Palma in Sabato, domenica e lunedì; Al Piccolo Bellini in scena L’ultima corsa di Fred; Muraglioni crollati a Genova, il geologo Bellini: Gli enti pubblici possono intervenire prima. Alle 15 al “Luiz Bellini” una sfida che ha il sapore di salvezza anticipata. Rossoblù ancora senza Migneri, ma con la spinta di un tifo senza rivali - facebook.com facebook