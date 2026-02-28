Al Bellini dentro casa Priore tra ragù crisi familiare e amore

Al Teatro Bellini si è svolta la prima di “Sabato, domenica e lunedì”, una commedia che vede sul palco la presenza di un cast di attori noti. La rappresentazione si è svolta all’interno della casa Priore, dove si è consumata una scena che ha coinvolto anche momenti di discussione tra i personaggi, tra ragù e tensioni familiari. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e critica.

La commedia, presentata per la prima volta nel 1959 al Teatro Quirino, appartiene a quella drammaturgia capace di trasformare il palcoscenico in laboratorio umano, dove l'attore diventa specchio sociale e la famiglia microscopio morale. La regia di Luca De Fusco sceglie una via di limpida fedeltà: nessuna forzatura modernizzante, ma un ascolto rispettoso delle risonanze interne del testo. Ne deriva un congegno teatrale che respira con naturalezza, affidando il conflitto non a effetti esteriori bensì al battito emotivo degli interpreti. In tal modo il pranzo domestico, nella casa dei Priore, nucleo drammaturgico dell'opera, si eleva a paradigma antropologico: la tavola come tribunale affettivo, la cucina come officina delle relazioni, il ragù come allegoria del tempo necessario a comprendere l'altro.

