Un nuovo approfondimento rivela come la tecnica AirSnitch possa mettere in discussione la sicurezza delle reti wifi. Si tratta di una vulnerabilità presente nei router moderni, che permette di identificare i dispositivi collegati senza autorizzazione. La scoperta mette in evidenza come alcune vulnerabilità possano compromettere l’isolamento dei client wifi. Nessun dettaglio su eventuali azioni correttive o implicazioni future.

Questo approfondimento analizza una tecnica nota come AirSnitch, in grado di mettere in discussione la sicurezza delle reti wifi. L’attenzione è rivolta al modo in cui l’isolamento dei dispositivi client possa essere compromesso senza violare la cifratura, e alle conseguenze pratiche per utenti e contesti aziendali. AirSnitch non rompe la cifratura wifi, ma mette in luce una vulnerabilità critica legata all’isolamento dei client. L’attacco agisce sui livelli basilari del sistema di rete, dove avviene l’identificazione dei dispositivi e l’instradamento del traffico. In sostanza, l’aggressore manipola la relazione tra l’identità di un dispositivo e il punto di connessione, consentendo di reindirizzare silenziosamente i dati destinati ad altri utenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Airsnitch rivela vulnerabilità critica di isolamento dei client wifi nei router moderni

