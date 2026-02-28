Agnese De Pasquale a Verissimo perché ha scelto il 28 giugno per il matrimonio

Agnese De Pasquale è stata ospite di Verissimo per parlare del suo matrimonio, che si terrà il 28 giugno. La scelta di questa data non è casuale: rappresenta una memoria personale e una promessa importante per lei. La decisione di sposarsi in questa data assume un significato particolare, andando oltre il semplice evento civile. È un momento che ha voluto condividere pubblicamente, tra emozioni e riflessioni.

Non è solo una data. È una ferita, una memoria, una promessa. Agnese De Pasquale matrimonio 28 giugno non è soltanto una notizia rosa: è una scelta esistenziale, quasi simbolica. A Verissimo, l’ex dama di Uomini e Donne ha raccontato perché ha deciso di sposare Roberto Priolo proprio nel giorno in cui, anni fa, ha perso sua sorella Francesca. “Sarà tra un annetto”, spiega Agnese. Un tempo necessario, anche per permettere ai figli di Roberto di essere presenti: uno di loro dovrà diventare maggiorenne. Ma la data è già incisa nella mente e nel cuore: 28 giugno. La scelta non è casuale, né dettata da superstizione o romanticismo convenzionale. È una decisione che affonda le radici nel dolore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

