Federalberghi ha incontrato ieri il questore Ivo Morelli per discutere dei controlli sugli affitti brevi e delle strutture ricettive irregolari. L’associazione ha illustrato le principali problematiche legate a questa attività, evidenziando l’importanza di intensificare le verifiche per individuare le strutture non autorizzate. La questione riguarda la necessità di rafforzare i controlli per contrastare le irregolarità nel settore.

"Controlli per scovare le strutture ricettive irregolari ". Federalberghi è chiara in proposito, e, per sostenere la propria azione, ieri ha incontrato il questore Ivo Morelli al quale ha sottoposto le principali problematiche che stanno a cuore all’associazione di categoria. Ad incontrare il questore arrivato di recente a Rimini c’erano il presidente Claudio Montanari, il consigliere Mauro Montanari e il direttore Luca Cevoli. Dopo i saluti di rito l’obiettivo di Federalberghi era "avviare un confronto sui temi della sicurezza del territorio e della tutela della destinazione turistica". Questo perché "la sicurezza rappresenta un elemento strategico per la competitività della destinazione Riccione e per la qualità dell’esperienza degli ospiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Affitti brevi, stretta sui controlli"

