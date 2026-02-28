Aereo si schianta in Bolivia decine di vittime | trasportava banconote folla cerca di saccheggiarlo

Un aereo si è schiantato vicino a La Paz, in Bolivia, uscendo dalla pista e travolgendo vari veicoli lungo la strada. A bordo trasportava banconote e ci sono decine di vittime. Dopo l’incidente, una folla si è radunata sul luogo tentando di saccheggiare il carico. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e soccorrere i feriti.