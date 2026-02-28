Aereo si schianta in Bolivia decine di vittime | trasportava banconote folla cerca di saccheggiarlo
Un aereo si è schiantato vicino a La Paz, in Bolivia, uscendo dalla pista e travolgendo vari veicoli lungo la strada. A bordo trasportava banconote e ci sono decine di vittime. Dopo l’incidente, una folla si è radunata sul luogo tentando di saccheggiare il carico. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e soccorrere i feriti.
Il grave incidente aereo nei pressi di La Paz, in Bolivia. L’aereo è uscito dalla pista aeroportuale, travolgendo diversi veicoli in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bolivia, si schianta un aereo che trasportava banconote: 15 morti. E scatta la caccia ai soldi – Il videoNel pomeriggio di ieri, ora locale, all’aeroporto di El Alto, seconda città più popolosa della Bolivia, vicino a La Paz, un velivolo della Fab,...
Bolivia, si schianta un aereo carico di banconote: morti e feriti. Folla a caccia di soldi tra i rottami (video)«Voglio chiarire a coloro che stanno cercando di prendere il denaro dall’aereo coinvolto in questa tragedia che tale denaro non ha alcun valore...
Bolivia: si schianta aereo carico di banconote, 20 morti, corsa per il denaro in stradaAlmeno 20 persone sono morte dopo che un C-130 Hercules, con un carico di banconote, è uscito dalla pista durante la fase di atterraggio nei pressi di La Paz ... ilsole24ore.com
Bolivia, aereo militare si schianta a El Alto vicino La Paz: almeno 15 mortiIl velivolo che trasportava nuove banconote è uscito di pista a causa del maltempo: è piombato su un'autostrada trafficata ... corriere.it
Precipita aereo, è strage: molte vittime, la situazione - facebook.com facebook
#bolivia, aereo carico di banconote si schianta in #bolivia: almeno 20 morti, folla cerca di recuperare denaro x.com