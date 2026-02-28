Aereo cargo si schianta in Bolivia almeno 20 morti Era carico di banconote | caos e saccheggi

Un aereo cargo si è schiantato in Bolivia, provocando almeno 20 morti. L’incidente è avvenuto vicino all’aeroporto internazionale El Alto, vicino a La Paz, a causa di condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito all’aereo di completare l’atterraggio. L’aereo trasportava banconote, e l’incidente ha causato caos tra la popolazione, con saccheggi e scompiglio.

Un aereo cargo, che trasportava banconote, a causa delle condizioni meteo avverse, non è riuscito a ultimare la manovra di atterraggio e ha perso il controllo dell’aereo, che ha invaso una strada adiacente all’aeroporto internazionale El Alto vicino a La Paz, in Bolivia. Sono almeno 20 morti e almeno 28 feriti. La situazione è degenerata quando alcune persone si sono riversate in strada per saccheggiare le banconote, prive di valore perché non dotate del numero di serie. La folla è stata respinta dalle forze di polizia anche con l’uso di lacrimogeni. L’aereo cargo, un C-130 Hercules, era partito da Santa Cruz e doveva rifornire la capitale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

