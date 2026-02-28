Aereo cargo si schianta in Bolivia almeno 20 morti Era carico di banconote | caos e saccheggi

Un aereo cargo si è schiantato in Bolivia, provocando almeno 20 morti. L’incidente è avvenuto vicino all’aeroporto internazionale El Alto, vicino a La Paz, a causa di condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito all’aereo di completare l’atterraggio. L’aereo trasportava banconote, e l’incidente ha causato caos tra la popolazione, con saccheggi e scompiglio.

Un aereo cargo, che trasportava banconote, a causa delle condizioni meteo avverse, non è riuscito a ultimare la manovra di atterraggio e ha perso il controllo dell’aereo, che ha invaso una strada adiacente all’aeroporto internazionale El Alto vicino a La Paz, in Bolivia. Sono almeno 20 morti e almeno 28 feriti. La situazione è degenerata quando alcune persone si sono riversate in strada per saccheggiare le banconote, prive di valore perché non dotate del numero di serie. La folla è stata respinta dalle forze di polizia anche con l’uso di lacrimogeni. L’aereo cargo, un C-130 Hercules, era partito da Santa Cruz e doveva rifornire la capitale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aereo cargo si schianta in Bolivia, almeno 20 morti. Era carico di banconote: caos e saccheggi Aereo carico di banconote si schianta su un'autostrada: 20 morti in BoliviaÈ di venti morti, un numero imprecisato di feriti e 15 veicoli coinvolti il bilancio provvisorio di un incidente aereo avvenuto in Bolivia, nei... Bolivia, aereo militare cade con carico di banconote: almeno 20 morti e folla dispersa con idrantiUn boato nel gelo dell’altopiano, poi il fumo, le lamiere contorte e migliaia di banconote sparse sull’asfalto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aereo cargo. Temi più discussi: Aereo militare si schianta in Bolivia, almeno 20 morti; Aereo militare si schianta in Bolivia, almeno 20 i morti; Bolivia, aereo militare si schianta a El Alto vicino La Paz: almeno 15 morti; Questo blocco annunci a vita da $ 20 offre a tutta la famiglia un’esperienza Web più tranquilla. Bolivia: si schianta aereo carico di banconote, 20 morti, corsa per il denaro in stradaAlmeno 20 persone sono morte dopo che un C-130 Hercules, con un carico di banconote, è uscito dalla pista durante la fase di atterraggio nei pressi di La Paz ... ilsole24ore.com Aereo militare si schianta in Bolivia, almeno 20 i mortiÈ di almeno 20 morti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto a El Alto, la seconda città più popolosa della Bolivia, che sovrasta La Paz. (ANSA) ... ansa.it Almeno 20 persone sono morte in Bolivia nello schianto di un aereo cargo militare x.com L'arrivo nella giornata di ieri, dell'Airbus A330-900 di ITA Airways. L'aereo è ripartito per il Bahrein, con a bordo i team italiani di F1. #F1 #ferrari Gianluca & Ryan - facebook.com facebook