aerdorica chiesti 8 milioni per addizionali non versate

La magistratura contabile ha avviato un procedimento contro Aerdorica, che potrebbe dover restituire circa 8 milioni di euro relativi alle addizionali non versate sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili. La società è accusata di aver omesso il pagamento di queste somme, che sono legate alle tariffe applicate sui voli. L’indagine riguarda le somme non versate e le eventuali irregolarità nella gestione delle imposte.

Aerdorica torna nel mirino della magistratura contabile per le addizionali non pagate sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili. Dopo il giudizio definito a luglio scorso per danno erariale arrecato all’Inps e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura erariale e solo in parte accolta con la condanna di uno dei convenuti al risarcimento, l’ex presidente Giovanni Belluzi, al danno erariale di quasi 230mila euro, la Procura ha proposto appello per tutti gli iniziali imputati. Chiede un danno erariale di 8 milioni di euro. Per dieci anni, dal 2009 al 2019, la società che aveva in gestione l’aeroporto di Falconara, Aerdorica Spa, una società a partecipazione pubblica, non ha versato le addizionali sui diritti di imbarco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Su Aerdorica (ve la ricordate?), i pm non si arrendono e rilanciano: «Danni per 8 milioni»ANCONA Un danno erariale complessivo da quasi 8 milioni di euro e 25 sentenze di condanna per 2,3 milioni nei confronti di chi ha percepito o...

