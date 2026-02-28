Un intervento di circa un milione di euro sta portando avanti MMS per realizzare una nuova rete idrica tra Montecalende e Castel Cavallino. I lavori prevedono il posizionamento di una tubazione che modifica la collocazione precedente. La nuova infrastruttura interesserà le due località e comporterà un intervento di rilievo nell’area.

Una nuova rete idrica collegherà Montecalende e Castel Cavallino: oltre 1 milione di euro per la nuova tubazione, che cambia collocazione. Ad annunciarlo, Marche Multiservizi, che spiega come i lavori partiranno nelle prossime settimane: interessato il tratto tra Castel Cavallino e Montecalende, in comune di Urbino. Il progetto prevede lo spostamento lungo la rete stradale delle tubazioni della rete idrica che attualmente sono collocate su terreni agricoli soggetti a movimenti franosi e dunque a frequenti rotture. L’intervento, che verrà completato per l’estate, consentirà la messa in sicurezza delle reti migliorando la resilienza delle stesse e garantendo un servizio più efficiente, sicuro e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acquedotto, MMS fa lavori per 1 milione

