Acetificio De Nigris trattativa interrotta Sciopero a oltranza

Giovedì i lavoratori dell'acetificio De Nigris di Carpi hanno iniziato uno sciopero a oltranza, con un presidio davanti ai cancelli dell'azienda. La protesta è ancora in corso e coinvolge i dipendenti che chiedono chiarimenti sulla trattativa interrotta tra le parti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora dall'azienda. La situazione rimane tesa e senza sviluppi recenti.

È iniziato giovedì lo sciopero ad oltranza, con presidio dei lavoratori, davanti ai cancelli dell'acetificio De Nigris di Carpi. A manifestare, innanzi alla sede degli Acetifici Italiani Modena ('De Nigris' è il brand e ha varie sedi in Italia, ndr), è buona parte del centinaio di lavoratori dello stabilimento carpigiano dell'acetificio che produce a marchio proprio e vende sia sul mercato nazionale che estero. Come fa sapere il sindacato Flai Cgil di Modena, "congiuntamente alle Rsu abbiamo proclamato lo sciopero dopo che la trattativa con la proprietà si è interrotta a causa dell'indisponibilità aziendale ad adeguare i livelli di inquadramento contrattuale rispetto alle professionalità e alle specializzazioni acquisite da anni da una parte rilevante di circa 100 lavoratori".