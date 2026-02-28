Accuse di usura sui conti correnti bocciato il ricorso di una società contro colosso bancario

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una società agrigentina contro una grande banca nazionale, confermando la decisione della Corte d’appello di Palermo. La disputa riguarda accuse di usura sui conti correnti e una richiesta di ripetizione di indebito. La società aveva presentato un’azione legale contro l’istituto di credito, che ora si conclude con questa sentenza definitiva.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società agrigentina contro uno dei principali istituti di credito nazionali, confermando la sentenza della Corte d'appello di Palermo: la vicenda nasce da un'azione di "ripetizione di indebito" promossa davanti al.