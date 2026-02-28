Accerchiato e spinto nel vagone | l' incubo di un 61enne sulla metro B a Tiburtina

Un uomo di 61 anni è stato accerchiato e spinto da tre ragazzi all’interno di un vagone della linea B della metropolitana a Tiburtina. Secondo quanto riferito, il passeggero è stato preso di mira da una banda di borseggiatori e spinto durante il viaggio. La scena si è svolta in modo rapido e senza che ci fossero interventi immediati.

Accerchiato da tre ragazzi e spintonato. Un passeggero di 61 anni preso di mira da una banda di borseggiatori in un vagone della linea B della metro. I tre sono stati poi arrestati.Banda di borseggiatoriLa tentata rapina all'altezza della fermata Tiburtina. Qui i carabinieri della stazione Roma.