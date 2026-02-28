Abate si gode la maturità | Gara maschia e sporca pronti alla battaglia

Abate commenta la partita sottolineando un incontro intenso e fisico, dove la gara si è rivelata dura e combattuta. La serata è stata caratterizzata da scontri duri e poche occasioni di gioco elegante, concentrandosi più sulla battaglia in campo che sulla tecnica. I giocatori si sono dimostrati pronti a lottare su ogni pallone, dando vita a un confronto di grande intensità.

Non è stata una serata per esteti del calcio, ma per uomini pronti a lottare su ogni pallone. Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, lo sapeva bene e a fine gara ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prova di carattere dei suoi ragazzi. In un campionato ostico come quello cadetto, saper leggere i momenti della partita è una dote rara, e le Vespe hanno dimostrato di averla acquisita pienamente. “È stata una gara maschia, sporca, difficile da interpretare sotto il profilo tecnico”, ha esordito Abate ai microfoni della stampa. “Sapevamo che non avremmo avuto molto spazio per il fraseggio e che l’agonismo l’avrebbe fatta da padrone. La squadra però è stata pronta: i ragazzi hanno messo l’elmetto e non si sono tirati indietro nei duelli individuali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

