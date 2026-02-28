A13 Bologna-Padova chiude per una notte il tratto tra le terme e Monselice

Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, sulla A13 Bologna-Padova, il tratto tra le terme e Monselice sarà chiuso dalle 21:00 alle 5:00. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di potenziamento degli impianti. La strada resterà inattiva nel tratto tra Monselice e le Terme Euganee, in direzione Padova.

