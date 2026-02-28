A Roma il gelato gratis per chi arriva all’orario giusto

A Roma, presso Gelato D’Essai da Geppy Sferra, chi arriva all’orario stabilito riceve un gelato gratuito. L’offerta è valida solo in determinati giorni e orari, specifici per ogni cliente. La promozione si rivolge a chi si presenta puntuale al negozio, senza altre condizioni o restrizioni. L’iniziativa mira a premiare la puntualità dei clienti e si svolge in modo diretto e trasparente.