A Roma il gelato gratis per chi arriva all’orario giusto
A Roma, presso Gelato D’Essai da Geppy Sferra, chi arriva all’orario stabilito riceve un gelato gratuito. L’offerta è valida solo in determinati giorni e orari, specifici per ogni cliente. La promozione si rivolge a chi si presenta puntuale al negozio, senza altre condizioni o restrizioni. L’iniziativa mira a premiare la puntualità dei clienti e si svolge in modo diretto e trasparente.
A Roma c’è una gelateria che permette a tutti di gustare il gelato appena preparato senza spendere un euro! Attenzione però: se ti presenti in ritardo, niente gelato gratis per te Non è uno scherzo (mai vi illuderemmo in fatto di golosità): basta andare al posto giusto, da Gelato D’Essai da Geppy Sferra a Roma, nel giorno giusto e all’ora giusta. Geppy Sferra non smette mai di stupire. Dopo aver aperto le porte dei suoi laboratori ai piccoli studenti delle scuole, conquista residenti e turisti con un’offerta ghiottissima. L’iniziativa va avanti ormai da diversi anni: ogni sabato pomeriggio, chi si presenta alle 18.00 nelle sue due gelaterie può gustare un ottimo gelato gratis, senza spendere un euro. 🔗 Leggi su Funweek.it
