a roma con orgoglio illustrato al ministero il dossier capitale 2028

A Roma è stato presentato al ministero il dossier Capitale 2028, con l’obiettivo di definire i piani per il futuro della città. La commissione ha esaminato il documento e, secondo le fonti, l’esame sarebbe stato superato con valutazioni molto positive. La presentazione si è svolta con orgoglio, senza ulteriori dettagli sulle eventuali reazioni ufficiali o decisioni imminenti.

A un passo dal possibile. Difficile e pericoloso avventurarsi in previsioni ed evoluzioni senza paracadute ma semplicemente affidandosi alle sensazioni e soprattutto alle reazioni della commissione, l’esame sembrerebbe essere stato superato a pieni voti. Che ne sarà dell’ambiziosa scalata al titolo di Capitale italiana della cultura 2028 lo scopriremo soltanto tra qualche settimana, quando il team di esperti, che ieri ha completato le audizioni emetterà il verdetto. Delle dieci finaliste convocate nella sala ’Spadolini’ del ministero della Cultura a Roma ne resterà soltanto una, che potrà fregiarsi del riconoscimento oltre a ricevere un milione di euro come contributo stanziato dallo stesso ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Capitale della Cultura 2028. Colle si gioca tutto al ministero. Il sindaco Pii illustra il dossierSono due i pullman, con circa 80 persone a bordo, che sono partiti questa mattina alla volta di Roma per accompagnare e sostenere Colle in occasione...

