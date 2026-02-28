A Opera Prima Teatro va in scena Tutto per amore
Domenica 15 marzo alle 18:00 presso il Teatro Opera Prima di Latina si svolge lo spettacolo “Tutto per amore” organizzato dall'Associazione Culturale SetteZeroTre. L’evento prevede una rappresentazione teatrale che coinvolge attori e pubblico nello spazio del teatro. La rappresentazione si svolge nel rispetto degli orari stabiliti e senza interruzioni programmate.
Domenica 15 marzo alle ore 18:00 presso il "Teatro Opera Prima" di Latina si terrà lo spettacolo “Tutto per amore” a cura dell'Associazione Culturale SetteZeroTre.Uno spettacolo che parla di terapia, per superare le proprie paure e cambiare il modo di vedere le cose, riconoscere ciò che è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
